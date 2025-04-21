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В Волгоградской области обнаружили разлив жидких отходов

В Светлоярском районе выявлено нарушение земельного законодательства.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ходе выездного обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения был обнаружен разлив жидких отходов на площади около 1600 кв. м.

На момент обследования техники лиц, ответственных за сброс отходов, не было найдено. Участок земельного назначения имеет статус сельскохозяйственного использования.

Специалисты Управления отобрали пробы почвы для анализа содержания тяжелых металлов. В настоящее время готовится заявление в прокуратуру о согласовании проведения внеплановой документарной проверки в отношении предполагаемого нарушителя. После согласования прокуратурой будет инициировано контрольное мероприятие.