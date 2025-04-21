В Челябинске мужчина, выгуливая собаку, нашел артиллерийский снаряд бронебойного типа

«Взрывотехники Росгвардии осмотрели подозрительный предмет и установили, что это 100-миллиметровый артиллерийский снаряд бронебойного типа, который долгое время пролежал в земле и мог представлять опасность для жизни и здоровья окружающих», — говорится в комментарии.