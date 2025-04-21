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В Челябинске мужчина, выгуливая собаку, нашел артиллерийский снаряд бронебойного типа

Сотрудники ОМОН Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд, обнаруженный в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Росгвардия

Сообщается, что боеприпас нашел местный житель на одном из пустырей во время прогулки с собакой.

На место вызвали специалистов группы разминирования ОМОН «Атом» регионального управления Росгвардии.

«Взрывотехники Росгвардии осмотрели подозрительный предмет и установили, что это 100-миллиметровый артиллерийский снаряд бронебойного типа, который долгое время пролежал в земле и мог представлять опасность для жизни и здоровья окружающих», — говорится в комментарии.

С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был помещен в специальный контейнер, транспортирован на полигон и уничтожен.