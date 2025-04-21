В Челябинске мужчина, выгуливая собаку, нашел артиллерийский снаряд бронебойного типа

Сообщается, что боеприпас нашел местный житель на одном из пустырей во время прогулки с собакой.
На место вызвали специалистов группы разминирования ОМОН «Атом» регионального управления Росгвардии.
«Взрывотехники Росгвардии осмотрели подозрительный предмет и установили, что это 100-миллиметровый артиллерийский снаряд бронебойного типа, который долгое время пролежал в земле и мог представлять опасность для жизни и здоровья окружающих», — говорится в комментарии.
С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд был помещен в специальный контейнер, транспортирован на полигон и уничтожен.