Людей эвакуируют из московского торгового центра

15 марта эвакуация была в подмосковном ТЦ «Красный кит» в Мытищах. Из здания вывели всех сотрудников и посетителей. На видео из ТЦ слышен звук сирены. Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в ТЦ произошел пожар. Спустя неделю в Мытищах из-за «неучебной тревоги» эвакуировали ТЦ «Артимолл». Очевидцы сообщили, что почувствовали в воздухе запах гари.