Тренер и юная хоккеистка остаются в тяжёлом состоянии после ДТП в Прикамье

Авария с участием трёх автомобилей случилась 18 апреля на трассе Пермь — Березники. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что микроавтобус с детской хоккейной командой «Росомахи» из Красновишерска столкнулся с легковым авто, а после с грузовиком. Несколько человек получили травмы, а тренер Николай Сидоров и одна из юных спортсменок в тяжёлом состоянии были госпитализированы.