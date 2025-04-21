Тренер и юная хоккеистка остаются в тяжёлом состоянии после ДТП в Прикамье

Тренер и юная хоккеистка ХК «Росомахи» остаются в тяжёлом состоянии после ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Пермском крае, сообщили perm.aif.ru в краевом минздраве.
Авария с участием трёх автомобилей случилась 18 апреля на трассе Пермь — Березники. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что микроавтобус с детской хоккейной командой «Росомахи» из Красновишерска столкнулся с легковым авто, а после с грузовиком. Несколько человек получили травмы, а тренер Николай Сидоров и одна из юных спортсменок в тяжёлом состоянии были госпитализированы.
Спустя три дня после аварии сайт perm.aif.ru запросил актуальную информацию об их состоянии в министерстве здравоохранения Пермского края. В ведомстве рассказали, что тренер и хоккеистка продолжают находиться в стационаре.
«Оба пациента продолжают лечение в условиях стационара, получают необходимую медицинскую помощь. Состояние обоих оценивается как тяжёлое», — сообщили в минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru.
Напомним, ранее perm.aif.ru рассказывал, что после жёсткой аварии расследование было возбуждено уголовное дело, а своё расследование происшествия также начала государственная инспекция труда Пермского края. В ведомстве сообщили, что работодатель тренера уведомил их об инциденте. Сейчас инспекция формирует комиссию, которая изучит необходимые документы.