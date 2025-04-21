В Ангарске женщина предстанет перед судом за мошенничество с соцвыплатой

Жительница Ангарска престанет перед судом за мошенничество при получении выплат. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в 2022 году 36-летняя самозанятая женщина обратилась в соцзащиту и просила оказать ей материальную помощь, хотела заниматься выполнением перманентного макияжа.
— В феврале 2022 года с обвиняемой заключили контракт и назначили выплату на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности до января 2023 года в размере 250 тысяч рублей, а также 30 тысяч на профессиональное обучение, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Только вот она не собиралась открывать свой бизнес, деньги нужны были совершенно на иные цели. Потратив все на личные нужны, она представила фиктивные документы, судя по ним, деньги были направлены на покупку оборудования и материалов, а также обучение. В итоге региональному бюджету был причинен значительный ущерб.
Отметим, что это лишь версия следствия, вину женщины предстоит доказать в суде. Кстати, она так и не раскаялась в содеянном, показания давать отказалась. Ранее с обвиняемой взыскали причинный ущерб на сумму 280 тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске пальцы 4-летней девочки застряли в сливе раковины.