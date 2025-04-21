В Ангарске женщина предстанет перед судом за мошенничество с соцвыплатой

Только вот она не собиралась открывать свой бизнес, деньги нужны были совершенно на иные цели. Потратив все на личные нужны, она представила фиктивные документы, судя по ним, деньги были направлены на покупку оборудования и материалов, а также обучение. В итоге региональному бюджету был причинен значительный ущерб.