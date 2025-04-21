«Руки не опускаем!» В Турции начался суд по делу о гибели МотоТани

В Турции состоялось первое судебное слушание по факту смертельного ДТП, в котором в июле 2024 года погибла омичка Татьяна Озолина — популярный российский блогер МотоТаня. На трассе произошло ДТП с участием байка Татьяны и турецкого мотоциклиста.
Бывший муж Татьяны Станислав пообщался с корреспондентом сайта omsk.aif.ru.
Будет повторная экспертиза.
16 апреля во время первого заседания судье были переданы заключения экспертов и показания свидетелей. На слушании присутствовали водитель грузовика, свидетели, адвокат Али Шан, представляющий интересы семьи погибшей, защитник обвиняемого в аварии Онура Обута.
Сам Онур Обут в суде не появлялся. Он по-прежнему находится под подпиской о невыезде. А вину не признаёт.
В суде свидетели дали показания. С ними не согласился адвокат обвиняемого, как и с предъявленными его клиенту обвинениями. Он запросил ещё одну проверку на месте происшествия.
Повторная экспертиза с выездом на место происшествия будет проведена в июне 2025 года. Следующее судебное слушание назначено на июль. Дело будет рассмотрено по существу.
«Следует понимать, что судебное слушание отличается от судебного разбирательства тем, что на слушании судья только выслушивает стороны, решение не принимается. На данный момент можно считать, что суд начал только ознакомление с делом. Мы продолжаем борьбу. Не сдаёмся, не опускаем руки», — рассказывает Станислав.
Встал на переднее колесо.
Напомним, что 22 июля 2024 года знаменитая омичка — блогер с миллионами подписчиков МотоТаня (Татьяна Озолина) разбилась в ДТП в Турции.
Семье Татьяны адвокат из Турции предоставил материалы уголовного дела. В них сказано, что в роковой день байкер Онур Обут по дороге ехал за МотоТаней, но не соблюдал дистанцию. Перед мотоциклистами двигался грузовик. В какой-то момент он начал поворачивать. Татьяна притормозила, а Онуру пришлось применять экстренное торможение. Его байк поднялся на переднее колесо и ударил мотоцикл Татьяны.
От удара омичка упала и получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась до приезда медиков.
Тело Татьяны доставили в Россию. МотоТаню кремировали в Москве, где она жила последние годы, а после прах захоронили на родине — в городе Тара Омской области.
Станислав в день похорон Татьяны пообещал подписчикам, что её канал в Сети продолжит работать. Так и есть. В нём регулярно появляются видеозаписи, включая те, что не были опубликованы ранее, проводятся розыгрыши. А ещё Станислав регулярно записывает видеообращения, рассказывая о новостях по уголовному делу.
Единственный сын Татьяны Всеволод сейчас живёт со своим отцом в Москве.
Блогером стала случайно.
МотоТаней омичка стала совершенно случайно. У неё был мотоцикл, двигаясь на нём по Москве, она попала в пробку. Чтобы как-то разбавить процесс ожидания, начала танцевать прямо на байке. Очевидцам настолько понравилась пластика девушки и гармоничность её образа, что они засняли происходящее на видео и выложили в Сеть.
После этого у Татьяны выросло количество подписчиков её странички в одной из соцсетей, и она решила завести свой собственный блог. С конца 2015 года стала популярна не только в России, но и за рубежом. К 2020 году по количеству подписчиков стала самой популярной мотоциклисткой в мире.
«Привет! Я — та самая девушка на красном мотоцикле, танцующая в пробке, Таня Озолина. Также известна под ником МотоТаня! Я никогда не хотела становиться блогером. Меня им сделали вы. На данный момент я езжу за рулем мотоцикла по Москве, России и другим странам уже 8 лет. Катаюсь в свое удовольствие! И вам это советую», — писала Татьяна на своём сайте.
Подписчики омички по сей день оставляют комментарии и искренне переживают её гибель, надеясь, как и семья Татьяны, что суд будет справедливым.