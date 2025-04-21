«Руки не опускаем!» В Турции начался суд по делу о гибели МотоТани

После этого у Татьяны выросло количество подписчиков её странички в одной из соцсетей, и она решила завести свой собственный блог. С конца 2015 года стала популярна не только в России, но и за рубежом. К 2020 году по количеству подписчиков стала самой популярной мотоциклисткой в мире.