Свернул под колеса авто. В Берестовицком районе легковушка сбила велосипедиста

Как рассказали в ведомстве, 20 апреля утром на перекрестке автодорог Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно и Большая Берестовица — Плюскаловцы — Шелепки 38-летний велосипедист, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу легковушке Mitsubishi, за рулем которой находился 40-летний мужчина, направлявшийся из Гродно в д. Стоки Свислочского района.