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Свернул под колеса авто. В Берестовицком районе легковушка сбила велосипедиста

21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе легковушка сбила велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, 20 апреля утром на перекрестке автодорог Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно и Большая Берестовица — Плюскаловцы — Шелепки 38-летний велосипедист, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу легковушке Mitsubishi, за рулем которой находился 40-летний мужчина, направлявшийся из Гродно в д. Стоки Свислочского района.

В результате происшествия водитель авто совершил наезд на велосипедиста. Мужчину доставили в медучреждение с повреждениями различной степени тяжести. По факту аварии назначена проверка.