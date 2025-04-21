Устроивший смертельное ДТП житель Башкирии выплатил вдове 2,5 млн рублей

Мужчина полностью признал свою вину и выплатил вдове погибшего 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с дополнительным запретом на управление транспортными средствами сроком на два с половиной года.