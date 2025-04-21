Устроивший смертельное ДТП житель Башкирии выплатил вдове 2,5 млн рублей

В Белорецке огласили приговор мужчине, которого обвиняли в гибели пассажира. Житель республики погиб в ноябре прошлого года во встречной аварии.
Трагедия произошла на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Лишенный водительских прав водитель «Тойота Рав 4» выехал на встречную полосу и влетел в «Хендай Элантра». В результате аварии пассажир второго транспортного средства погиб на месте.
Мужчина полностью признал свою вину и выплатил вдове погибшего 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с дополнительным запретом на управление транспортными средствами сроком на два с половиной года.
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