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Устроивший смертельное ДТП житель Башкирии выплатил вдове 2,5 млн рублей

В Башкирии виновник ДТП выплатил супруге погибшего пассажира 2,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке огласили приговор мужчине, которого обвиняли в гибели пассажира. Житель республики погиб в ноябре прошлого года во встречной аварии.

Трагедия произошла на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Лишенный водительских прав водитель «Тойота Рав 4» выехал на встречную полосу и влетел в «Хендай Элантра». В результате аварии пассажир второго транспортного средства погиб на месте.

Мужчина полностью признал свою вину и выплатил вдове погибшего 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с дополнительным запретом на управление транспортными средствами сроком на два с половиной года.

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