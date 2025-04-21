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В Советском районе Самары спасли из горящей квартиры два человека 20 апреля

В областной столице при возгорании в одной из квартир были спасены два жителя.

В областной столице при возгорании в одной из квартир были спасены два жителя. Данные стали известны от регионального ГУ МЧС.

Огнеборцами был ликвидирован пожар в доме 9 по улице Михаила Сорокина. Стало известно, что возгорание случилось в квартире на пятом этаже и на чердаке. Общая площадь огня составила 40 квадратных метров.

В операции участвовали 42 спасателя и 14 единиц спецтехники.

Ранее мы писали о том, что пожарными был устранен огонь в офисном здании на улице Антонова-Освеенко.

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