Житель Владивостока осужден за продажу шпионского устройства за 400 рублей

Согласно материалам дела, молодой человек приобрел в интернете подслушивающее устройство, способное записывать всю проходящую через него аудио информацию, и разместил объявление о его продаже в одном из тг-каналов. Сделка была совершена, но сразу после передачи товара он был задержан сотрудниками управления ФСБ по Приморскому краю.