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Житель Владивостока осужден за продажу шпионского устройства за 400 рублей

Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю по делу о незаконном обороте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации — подслушивания чужих разговоров.

Источник: AP 2024

Обвиняемый попытался заработать, продав «шпионский» гаджет за 400 рублей, а получил «уголовку».

Согласно материалам дела, молодой человек приобрел в интернете подслушивающее устройство, способное записывать всю проходящую через него аудио информацию, и разместил объявление о его продаже в одном из тг-каналов. Сделка была совершена, но сразу после передачи товара он был задержан сотрудниками управления ФСБ по Приморскому краю.

«Нарушение прав граждан на частную жизнь влечет за собой уголовную ответственность, независимо от размера прибыли. Действия подсудимого были квалифицированы по статье 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в материалах дела.

Суд приговорил фигуранта к одному году ограничения свободы. В течение этого срока он не имеет права покидать пределы Владивостока без разрешения и обязан ежемесячно отмечаться в контролирующем органе.