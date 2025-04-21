Жилой пятиэтажный дом треснул в воронежском Борисоглебске

Жители пятиэтажки на улице Чкалова в Борисоглебске пожаловались на трещину вдоль всего подъезда. Об этом сообщили в Народном фронте Воронежской области в понедельник, 21 апреля.
Дом частично признали аварийным еще в 2015 году. Тогда расселили жильцов только первого подъезда. В 2018 году комиссия проводила повторное обследование, в результате которого стало ясно о необходимости срочного ремонта или демонтажа, однако ситуация до сих пор остается нерешенной.
Сейчас, спустя десять лет, на фасаде дома появились новые трещины, а в квартирах наблюдается низкая температура воздуха. Местные жители считают, что если аварийная часть здания рухнет, то вслед за ней обрушится и второй подъезд.
Активисты направили обращение в облправительство и администрацию Борисоглебска.
«Требуем незамедлительно обследовать пятиэтажку. Если она в норме, нужно срочно демонтировать расселенную часть и утеплять торцевую стену. Если же нет, то весь дом надо расселять», — подчеркнули в Народном фронте.