Жилой пятиэтажный дом треснул в воронежском Борисоглебске

Дом частично признали аварийным еще в 2015 году. Тогда расселили жильцов только первого подъезда. В 2018 году комиссия проводила повторное обследование, в результате которого стало ясно о необходимости срочного ремонта или демонтажа, однако ситуация до сих пор остается нерешенной.