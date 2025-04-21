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Жилой пятиэтажный дом треснул в воронежском Борисоглебске

Здание признали частично аварийным.

Источник: ОНФ в Воронеже / Народный фронт

Жители пятиэтажки на улице Чкалова в Борисоглебске пожаловались на трещину вдоль всего подъезда. Об этом сообщили в Народном фронте Воронежской области в понедельник, 21 апреля.

Дом частично признали аварийным еще в 2015 году. Тогда расселили жильцов только первого подъезда. В 2018 году комиссия проводила повторное обследование, в результате которого стало ясно о необходимости срочного ремонта или демонтажа, однако ситуация до сих пор остается нерешенной.

Сейчас, спустя десять лет, на фасаде дома появились новые трещины, а в квартирах наблюдается низкая температура воздуха. Местные жители считают, что если аварийная часть здания рухнет, то вслед за ней обрушится и второй подъезд.

Активисты направили обращение в облправительство и администрацию Борисоглебска.

«Требуем незамедлительно обследовать пятиэтажку. Если она в норме, нужно срочно демонтировать расселенную часть и утеплять торцевую стену. Если же нет, то весь дом надо расселять», — подчеркнули в Народном фронте.