«Будем избавляться от таких людей»: Радий Хабиров высказался о трудовых мигрантах

Хабиров отметил, что в отличие от многих регионов страны, в Башкирии пока не вводили ограничений на трудовую деятельность мигрантов. Однако он подчеркнул, что власти оперативно будут реагировать на любые проявления нарушения общественного порядка, о чем он предупредил представителей диаспор.