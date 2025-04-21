«Будем избавляться от таких людей»: Радий Хабиров высказался о трудовых мигрантах

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о необходимости строгого соблюдения мигрантами российских законов и традиций. На оперативном совещании в ЦУРе, прошедшем после встречи с лидерами национальных диаспор, он предупредил о возможном выдворении иностранных граждан, нарушающих установленные правила.
Хабиров отметил, что в отличие от многих регионов страны, в Башкирии пока не вводили ограничений на трудовую деятельность мигрантов. Однако он подчеркнул, что власти оперативно будут реагировать на любые проявления нарушения общественного порядка, о чем он предупредил представителей диаспор.
— Я предупредил, что, если будем видеть, что люди не хотят жить в мире и согласии, мы будем достаточно резко и быстро принимать решения. Будем избавляться от таких людей, — отметил руководитель региона.
При этом глава республики признал важность труда иностранных специалистов для экономики республики. Согласно данным, на территории Башкирии официально работают более 84 тысяч мигрантов.
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