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Власти Новосибирска назвали причины обрушения стенки на Ипподромской

Чиновники утверждают, что не было предпосылок для беспокойства о состоянии аварийного участка до инцидента.

Источник: Om1 Новосибирск

Как заявил начальник управления дорожного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов, обрушение подпорной стенки на улице Ипподромской имеет техногенные причины.

«Истинная причина будет определена в ходе обследования. Не было причин беспокоиться. По этому участку вопросов не возникало, он не обследовался», — пояснил чиновник.

Инцидент произошел сегодня около 5:00 утра возле дома № 49 по улице Гоголя. В результате обрушения перекрыты две из трех полос движения в сторону улицы Фрунзе и полностью прекращено движение по дублеру Ипподромской (верхний уровень).