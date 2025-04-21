Власти Новосибирска назвали причины обрушения стенки на Ипподромской

Как заявил начальник управления дорожного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов, обрушение подпорной стенки на улице Ипподромской имеет техногенные причины.
«Истинная причина будет определена в ходе обследования. Не было причин беспокоиться. По этому участку вопросов не возникало, он не обследовался», — пояснил чиновник.
Инцидент произошел сегодня около 5:00 утра возле дома № 49 по улице Гоголя. В результате обрушения перекрыты две из трех полос движения в сторону улицы Фрунзе и полностью прекращено движение по дублеру Ипподромской (верхний уровень).