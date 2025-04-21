В Бобруйском районе под колесами автомобиля погиб пешеход

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 апреля. На 242-м км автодороги Р43 граница РФ — Бобруйск — Ивацевичи 60-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 66-летнего пешехода, который находился на проезжей части.
В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом.
Правоохранители напоминают водителям о необходимости проявлять предельную осторожность и быть внимательными при управлении транспортом. Пешеходам также необходимо соблюдать определенные правила: в темное время суток обязательно следует носить фликеры и следить, чтобы они были заметны.