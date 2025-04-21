Унесенные Белой. Ребенок из Краснодарского края пропал в реке в Адыгее

18 июня 2024 года мужчина отдыхал с друзьями на берегу реки в районе села Хамышки. Он решил запечатлеть на видео свой прыжок со скалы в воду. На записи было видно, как мужчина тщательно готовился, а затем прыгнул в бурлящий и стремительный поток. Сначала он вынырнул и попытался плыть к берегу, но течение оказалось слишком сильным — его начало уносить все дальше от берега. Через месяц тело мужчины нашли в русле реки Белой в районе поселка Каменномостский на расстоянии более чем в 20 километров от места происшествия.