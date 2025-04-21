Унесенные Белой. Ребенок из Краснодарского края пропал в реке в Адыгее

20 апреля семейный отдых туристов их Краснодарского края в Адыгее обернулся тревожными новостями. В поселке Никель Майкопского района десятилетний мальчик поскользнулся и упал в горную речку Белую на глазах отца. Что сейчас со школьником — неизвестно. Спасатели второй день ищут ребенка по прибрежной полосе в акватории водоема. И это — не первый случай, когда Белая забирает людей. Трагические истории, связанные с горной рекой — в материале «АиФ-Юг».
Отец пытался спасти.
В Майкопском районе развернуты напряженные поисково-спасательные работы. 20 апреля в ГУ МЧС России по Республике Адыгея поступило тревожное сообщение: в районе поселка Никель мальчик 2014 года рождения, приехавший с родителем в регион, поскользнулся и упал в бурлящую реку Белая. Отец ребенка пытался спасти сына, но силы стихии оказались неумолимы, и мальчика унесло стремительным потоком воды.
На месте происшествия с 20 апреля работали Адыгейский поисково-спасательный отряд, а также, чтобы охватить максимально широкую территорию, были задействованы беспилотные авиационные системы.
21 апреля поиски продолжили. Спасатели прочесывают прибрежную линию и акваторию реки Белая, разбивая зону поиска на участки для более тщательного и удобного обследования. Каждая минута на счету, и надежда вернуть мальчика живым не угасает.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея, после безвестного исчезновения мальчика началась процессуальная проверка. В ведомстве добавили, что на месте происшествия уже проведен осмотр, опрошены очевидцы. Активные поисковые мероприятия продолжаются.
Ход проверки находится под личным контролем руководителя следственного управления СК России по Республике Адыгея Василия Ларина.
«Нива» рухнула с обрыва.
Река Белая давно заслужила репутацию стихии, с которой опасно связываться. Ее мощь и коварство не раз приводили к трагическим инцидентам, напоминая о силе природы и хрупкости человеческой жизни.
Вечером 13 ноября 2023 года группа людей на автомобиле «Шевроле Нива» приехала к берегу Белой в станице Ханской города Майкопа. Около 20:50 машина сорвалась с обрыва в воды горной реки. В салоне находились водитель, двое подростков, женщина и ее 10-летний ребенок.
Юноша, девушка и водитель смогли выбраться из тонущего автомобиля и добраться до берега, а мама со школьником остались внутри.
На следующий день, 14 ноября, около девяти часов стало известно, что при помощи троса спасатели смогли подцепить и вытащить затонувший автомобиль из реки Белая, а уже в 10:50 спасатели обнаружили тело 34-летней женщины. Последней ненайденной жертвой страшной трагедии оставался 10-летний мальчик. В течение нескольких дней спасатели прочесывали берега Белой в поисках ребенка. 20 ноября тело мальчика нашли возле поселка Заречный Белореченского района.
Позже, в апреле 2024 года, водителя автомобиля «Шевроле Нива» осудили за причинение смерти по неосторожности. Было установлено, что житель станицы Ханской находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением, из-за чего внедорожник сорвался с обрыва и упал в реку Белая.
Роковые прыжки.
Это не единственные трагические истории, связанные с рекой Белой.
18 июня 2024 года мужчина отдыхал с друзьями на берегу реки в районе села Хамышки. Он решил запечатлеть на видео свой прыжок со скалы в воду. На записи было видно, как мужчина тщательно готовился, а затем прыгнул в бурлящий и стремительный поток. Сначала он вынырнул и попытался плыть к берегу, но течение оказалось слишком сильным — его начало уносить все дальше от берега. Через месяц тело мужчины нашли в русле реки Белой в районе поселка Каменномостский на расстоянии более чем в 20 километров от места происшествия.
Спустя несколько недель, 13 августа, трагедия повторилась. 15-летний подросток вместе с друзьями купался в районе поселка Тульский Майкопского района. Парень прыгнул с берега высотой 3−4 метра в реку Белую, но после погружения течение мгновенно захватило его и начало уносить вниз по реке. Поиски длились несколько дней — тело мальчика нашли местные жители лишь спустя три дня ниже по течению.