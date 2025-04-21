В Тольятти обезвредили трех крупных наркодилеров

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины 1984 года рождения и его 49-летней жены. Там же был задержан и их гость. При осмотре помещения были изъяты полимерные пакеты с веществами, а также телефон, мотки изоляционной ленты, пластилин, электронные весы и пакеты, использовавшиеся для расфасовки.