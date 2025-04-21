В аэропорту Сочи более 10 рейсов задержали из-за тумана

Так, около 12 часов из воздушной гавани не могли вылететь рейсы, следовавшие в Челябинск и Екатеринбург. На данный момент на них идет регистрация. На рейс в Анталью посадка уже окончена. Самолеты в Стамбул и Москву уже вылетели из аэропорта.