В аэропорту Сочи более 10 рейсов задержали из-за тумана

По данным Telegram-канала, всего задержаны 14 самолетов, причиной произошедшего стал туман.
«Работа идет по фактической погоде», — сообщается в публикации.
Так, около 12 часов из воздушной гавани не могли вылететь рейсы, следовавшие в Челябинск и Екатеринбург. На данный момент на них идет регистрация. На рейс в Анталью посадка уже окончена. Самолеты в Стамбул и Москву уже вылетели из аэропорта.
Сейчас в воздушной гавани остаются лайнеры, следующие в ряд городов России, среди которых Петербург, Новосибирск и Уфа.
До этого туристы из РФ застряли в аэропорту Польши, причиной задержки рейса стал сильный снегопад. Как рассказала одна из путешественниц, в воздушной гавани они провели более десяти часов. Позже самолет вылетел, но не смог приземлиться в Калининградской области из-за погодных условий.