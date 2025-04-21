В Анапе создали многоступенчатую систему очистки побережья

Наибольшую сложность, по словам экспертов, представляет именно восстановление прибрежной зоны, где применяются сразу несколько методов.
Как рассказал директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов, первый способ объединяет мокрое просеивание, флотацию и биоремедиацию. Сначала нефтепродукты отделяют от песка, затем с помощью минеральных удобрений стимулируют рост природных бактерий, которые эффективно разлагают оставшийся мазут. Он отметил, что начальный уровень загрязнения удаётся снизить до менее чем 50 мг/кг, а в финале — и вовсе до 5 мг/кг, что соответствует санитарным нормам.
Вторая технология базируется на сухом просеивании, обеспечивая тот же уровень чистоты, с последующей доработкой биоремедиацией. Очистка гальки происходит с применением диспергентов и обработки острым паром под давлением. Отслоившийся мазут сгоняют к заградительным бонам, где его собирают с поверхности воды — благодаря химическому составу он легче воды и всплывает.
Ещё одна система промывает загрязнённый песок в смеси с ПАВами и горячей водой. Мазут отделяется, а очищенный песок сушится и возвращается на пляж. Также предлагается использовать специальное моющее средство, не относящееся к ПАВ, но прошедшее сертификацию. Производство соответствующего оборудования уже налаживается в регионе.
Кроме того, совместно с МГУ учёные протестировали технологию сбора мазутных пятен со дна. С помощью драг и рыболовных сетей удаётся захватывать как донные залежи, так и свободно дрейфующие линзы нефтепродуктов. Испытания проходили в специально оборудованных бассейнах на базе университета.
По словам специалистов, разработанные технологии практически готовы к промышленному внедрению и могут заменить тяжёлый ручной труд. Более того, этот опыт можно адаптировать для использования не только в России, но и за её пределами.
Ранее «МК на Кубани» писал, что на побережье Анапы зафиксированы новые выбросы мазута.