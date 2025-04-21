В Анапе создали многоступенчатую систему очистки побережья

Как рассказал директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов, первый способ объединяет мокрое просеивание, флотацию и биоремедиацию. Сначала нефтепродукты отделяют от песка, затем с помощью минеральных удобрений стимулируют рост природных бактерий, которые эффективно разлагают оставшийся мазут. Он отметил, что начальный уровень загрязнения удаётся снизить до менее чем 50 мг/кг, а в финале — и вовсе до 5 мг/кг, что соответствует санитарным нормам.