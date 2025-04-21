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Легковушка сбила 10-летнюю велосипедистку в Светлогорске

21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила 10-летнюю велосипедистку в Светлогорске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло днем 20 апреля на улице Ленина. 68-летний водитель на «Рено» совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Юную велосипедистку с травами госпитализировали.

В областной Госавтоинспекции призывают всех водителей быть внимательными при управлении транспортом. «При подъезде к пешеходным переходам водитель должен снизить скорость движения, вплоть до полной остановки, и уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. Велосипедистам перед выездом на дорогу следует внимательно посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности, а пересекать дорогу необходимо только по пешеходным переходам и со скоростью идущего шагом пешехода. Детям до 14 лет пересекать дорогу следует спешившись с велосипеда и перекатывая его через пешеходный переход. Также им запрещается управлять велосипедом на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица, кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек», — напомнили в УВД.