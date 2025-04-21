Легковушка сбила 10-летнюю велосипедистку в Светлогорске

В областной Госавтоинспекции призывают всех водителей быть внимательными при управлении транспортом. «При подъезде к пешеходным переходам водитель должен снизить скорость движения, вплоть до полной остановки, и уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. Велосипедистам перед выездом на дорогу следует внимательно посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности, а пересекать дорогу необходимо только по пешеходным переходам и со скоростью идущего шагом пешехода. Детям до 14 лет пересекать дорогу следует спешившись с велосипеда и перекатывая его через пешеходный переход. Также им запрещается управлять велосипедом на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица, кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек», — напомнили в УВД.