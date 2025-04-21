Крыса обесточила школы, больницу и колесо обозрения в Бурятии

14 апреля сообщалось, что в поселке Нижнее Лоо в Сочи из-за енота полностью сгорел частный дом. По словам хозяина, возгорание началось с крыши, куда пробрался енот. Грызун повредил электропроводку, что привело к короткому замыканию. Мужчина также рассказал, что пожарные ехали дольше десяти минут и у них якобы не хватало воды. Он добавил, что на момент прибытия сотрудников МЧС огонь уже полностью охватил дом.