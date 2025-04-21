Власти Новосибирска заключат три дорожных контракта после ЧП на Ипподромской магистрали

Как сообщил заместитель начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления дорожного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Эпов, первый контракт будет посвящён ликвидации последствий инцидента, второй — разработке проектной документации и проведению восстановительных работ, а третий — обследованию всех подпорных стен на Ипподромской.