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Власти Новосибирска заключат три дорожных контракта после ЧП на Ипподромской магистрали

После обрушения подпорной стены на Ипподромской магистрали мэрия Новосибирска объявила о заключении трёх контрактов.

Источник: Сиб.фм

Как сообщил заместитель начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления дорожного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Эпов, первый контракт будет посвящён ликвидации последствий инцидента, второй — разработке проектной документации и проведению восстановительных работ, а третий — обследованию всех подпорных стен на Ипподромской.

Напомним, что ЧП произошло утром 21 апреля в районе пересечения с улицей Гоголя. Движение на участке ограничено, дублёр магистрали перекрыт. По словам чиновника, на полное восстановление стенки уйдёт до полутора лет.