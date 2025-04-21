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В Краснодаре умерла такса после падения с 5-го этажа

Полиция проводит проверку.

Источник: соцсети

В Краснодаре погибла такса Марика, которую обнаружили под домом ЖК «Лучезарный» на улице Московской. По словам очевидцев, собаку сбросили с пятого этажа.

Животное упало на автомобиль и получило серьезные травмы. Неравнодушные очевидцы отвезли собаку в ветклинику, где ее прооперировали. Но усилия ветеринаров оказались тщетны. Утром в понедельник, 21 апреля, собака умерла.

Полиция Краснодара организовала доследственную проверку по факту гибели собаки. Следственно-оперативная группа опросила свидетелей происшествия, в том числе, жильцов дома. Личность хозяйки животного установлена.

«В случае подтверждения факта жестокого обращения с животным будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовное дело по ст. 245 УК РФ», — сообщили в ведомстве.