В Челябинской области ФСБ пресекла поставку особо крупной партии наркотиков

Наркодилера задержали в Челябинской области. При обыске у мужчины нашли и изъяли более 14 килограмм мефедрона. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».