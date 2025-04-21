В Челябинской области ФСБ пресекла поставку особо крупной партии наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли поставку партии наркотиков в особо крупном размере. Наркодилера задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу, сообщили в пресс-службе управления по региону.
Силовики вычислили россиянина 1996 года рождения, причастного к деятельность межрегиональной ОПГ, специализирующейся на контрабанде наркотиков в особо крупных размеров для дальнейшего незаконного сбыта на территории России.
Наркодилера задержали в Челябинской области. При обыске у мужчины нашли и изъяли более 14 килограмм мефедрона. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Злоумышленника отправили в СИЗО. Следствие продолжается.
На прошлой неделе в Челябинской области ФСБ пресекла канал контрабанды военного оборудования.