Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области ФСБ пресекла поставку особо крупной партии наркотиков

Наркодилера задержали с 14 кг мефедрона.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли поставку партии наркотиков в особо крупном размере. Наркодилера задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу, сообщили в пресс-службе управления по региону.

Силовики вычислили россиянина 1996 года рождения, причастного к деятельность межрегиональной ОПГ, специализирующейся на контрабанде наркотиков в особо крупных размеров для дальнейшего незаконного сбыта на территории России.

Наркодилера задержали в Челябинской области. При обыске у мужчины нашли и изъяли более 14 килограмм мефедрона. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Злоумышленника отправили в СИЗО. Следствие продолжается.

На прошлой неделе в Челябинской области ФСБ пресекла канал контрабанды военного оборудования.