Суд признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

«Суд определил признать Михаила Хачатуряна виновным по всем пунктам обвинения. Уголовное дело в отношении него прекратить в связи со смертью. Уголовное преследование в отношении подсудимого прекратить по нереабилитирующим основаниям», — говорится в приговоре. Во время оглашения в зале суда, помимо защитников, находились две дочери Хачатуряна.