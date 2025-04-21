Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине

В воскресенье губернатор рассказал, что в селе Таврово Белгородского района в руках ребенка сдетонировала якобы обезвреженная мина «колокольчик». Двенадцатилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги.
«В тяжелом состоянии мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, где ему была проведена операция. Для продолжения лечения медики приняли решение перевести ребенка в федеральную клинику», — написал Гладков.
Глава региона также рассказал о состоянии двух детей, пострадавших 20 апреля в результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка. По его словам, две девочки, 13 и 17 лет, госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Информированный источник уточнил РИА Новости, что пострадавшего мальчика направят в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.
В понедельник во время оперативного совещания правительства Гладков отметил, что случай, когда семья передала детям опасный предмет, подвергнув их жизнь риску, требует правовой оценки и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
«И абсолютно очевидно, что эта оценка должна была быть дана и прокуратурой… В том числе и военной прокуратурой, потому что, по моей информации, мину в жилой дом принес военнослужащий», — заявил губернатор.