Гладков призвал к расследованию инцидента с подрывом ребенка на мине

Глава региона также рассказал о состоянии двух детей, пострадавших 20 апреля в результате атаки FPV-дрона в селе Нечаевка. По его словам, две девочки, 13 и 17 лет, госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.