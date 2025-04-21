Интернет-знакомая украла у минчанина $600

В Московское РУВД обратился 36-летний минчанин, который обнаружил пропажу $600. Мужчина рассказал, что познакомился в интернете с девушкой и несколько раз приглашал ее в гости. Оказалось, что во время одного из визитов 24-летняя минчанка заметила шкатулку, в которой мужчина хранил деньги. Пока он находился в соседней комнате, она забрала из шкатулки $400, а в следующий раз еще около $200. Девушка сразу же обменяла валюту и потратила на себя.