На Пасху восьмилетняя девочка попала под колеса микроавтобуса под Лунинцем

Авария произошла в воскресенье, 20 апреля, когда в Беларуси праздновали Пасху. Примерно в 12.30 часов 59-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Бенц» проезжал по деревне Озерница. На улице Зеленая рядом с домом 151 мужчина сбил школьницу. Установлено, что восьмилетняя девочка переходила дорогу слева направо по ходу движения микроавтобуса.