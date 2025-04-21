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На Пасху восьмилетняя девочка попала под колеса микроавтобуса под Лунинцем

В Лунинецком районе водитель микроавтобуса сбил восьмилетнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Лунинецком районе под колеса микроавтобуса попала малолетняя школьница, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла в воскресенье, 20 апреля, когда в Беларуси праздновали Пасху. Примерно в 12.30 часов 59-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Бенц» проезжал по деревне Озерница. На улице Зеленая рядом с домом 151 мужчина сбил школьницу. Установлено, что восьмилетняя девочка переходила дорогу слева направо по ходу движения микроавтобуса.

После ДТП несовершеннолетнюю госпитализировали.

Тем временем синоптики предупредили белорусов о ночных заморозках в конце апреля: «Ожидаются морозы до −5».

Также магнитные бури ожидаются из-за корональной дыры на Солнце — что ждать белорусам.

А еще популярная игровая приставка Dendy попала под запрет в Беларуси.