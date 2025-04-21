Пьяная минчанка предлагала сотрудникам ГАИ взятку, возбуждено уголовное дело

Сотрудники ГАИ Минщины остановили электромобиль под управлением 55-летней жительницы столицы. Физическое состояние женщины вызвало подозрение у инспекторов.
По пути следования в медицинское учреждение на освидетельствование минчанка предложила решить вопрос за Br200. На неоднократные предупреждения милиционеров об уголовной ответственности за дачу взятки она не реагировала, пытаясь положить купюру на приборную панель автомобиля.
Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение — около 1 промилле.
Следователями возбуждено уголовное дело, водитель задержана. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.