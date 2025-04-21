Пьяная минчанка предлагала сотрудникам ГАИ взятку, возбуждено уголовное дело

По пути следования в медицинское учреждение на освидетельствование минчанка предложила решить вопрос за Br200. На неоднократные предупреждения милиционеров об уголовной ответственности за дачу взятки она не реагировала, пытаясь положить купюру на приборную панель автомобиля.