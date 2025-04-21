В Самаре 100 человек эвакуировали из гостиницы из-за пожара

По данным МЧС, сообщение о пожаре в здании, где расположена частная гостиница, поступило в 10:37 (09:37 мск) в понедельник. «В 11:32 (10:32 мск) объявлена ликвидация открытого горения. Погибших нет, пострадал 52-летний мужчина, он госпитализирован. В целях безопасности самостоятельно эвакуировались сто человек, пожарно-спасательными подразделениями спасения три человека», — говорится в сообщении.