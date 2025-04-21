В Самаре 100 человек эвакуировали из гостиницы из-за пожара

По данным МЧС, сообщение о пожаре в здании, где расположена частная гостиница, поступило в 10:37 (09:37 мск) в понедельник. «В 11:32 (10:32 мск) объявлена ликвидация открытого горения. Погибших нет, пострадал 52-летний мужчина, он госпитализирован. В целях безопасности самостоятельно эвакуировались сто человек, пожарно-спасательными подразделениями спасения три человека», — говорится в сообщении.
В Минздраве Самарской области уточнили, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Ведомство держит на контроле оказание помощи пациенту.
Горение происходило в кабинете на первом этаже на площади 30 кв. м, при этом было сильное задымление на верхних этажах, отметили в МЧС. Пожар тушили 88 человек с использованием 31 единицы техники.