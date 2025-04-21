14-летнего парня из Самарской области обманули на 9 тысяч при покупке телефона

О происшествии правоохранителям сообщила мать пострадавшего. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Подросток искал варианты в интернете. Позже наткнулся на предложение по низкой цене и пообщался с продавцом. Тот поделился информацией о телефоне и рассказал о быстрой доставке. Далее попросил внести предоплату.
14-летний парень заинтересовался, доверился и перевел 9 тыс. рублей через знакомого, у которого была карта. После этого неизвестный перестал отвечать.
Недавно сообщали, что в Самарской области матери участницы СВО помогли расторгнуть незаконный договор.
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