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Житель Омской области получил год и месяц колонии за сбор дикой конопли

Мужчину приговорили к 1 году и 1 месяцу лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Большеуковский районный суд Омской области приговорил 54-летнего местного жителя к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина решил собрать коноплю в заброшенном доме.

Участок, где росла конопля был бесхозным. Мужчина беспрепятственно проник на территорию и сорвал 127,5 граммов верхушек дикорастущей конопли.

Житель Большеуковского района полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Суд постановил уничтожить изъятое наркотическое средство.