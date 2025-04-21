Житель Омской области получил год и месяц колонии за сбор дикой конопли

Большеуковский районный суд Омской области приговорил 54-летнего местного жителя к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина решил собрать коноплю в заброшенном доме.
Участок, где росла конопля был бесхозным. Мужчина беспрепятственно проник на территорию и сорвал 127,5 граммов верхушек дикорастущей конопли.
Житель Большеуковского района полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Суд постановил уничтожить изъятое наркотическое средство.