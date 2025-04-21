Двоих мужчин задержали в Башкирии по подозрению в инвестмошенничестве

В Башкирии задержаны двое мужчин, которых подозревают в мошенничестве на 150 млн рублей. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, жертвами аферистов стали 160 человек, которые хотели заработать на инвестициях.
По версии следствия, мужчины создали инвестиционную компанию, где один из них занял должность руководителя, а второй возглавил салаватский филиал. Через агрессивную интернет-рекламу аферисты привлекали клиентов, обещая высокие доходы от участия в прибыльных проектах. Выяснилось, что проценты участникам программы выплачивались не за счет реальной деятельности компании, а из средств новых вкладчиков по классической схеме финансовой пирамиды.
У подозреваемых изъяли банковские карты, технику, автомобили, а также другие вещественные доказательства, важные для расследования. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.