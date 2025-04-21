Двоих мужчин задержали в Башкирии по подозрению в инвестмошенничестве

По версии следствия, мужчины создали инвестиционную компанию, где один из них занял должность руководителя, а второй возглавил салаватский филиал. Через агрессивную интернет-рекламу аферисты привлекали клиентов, обещая высокие доходы от участия в прибыльных проектах. Выяснилось, что проценты участникам программы выплачивались не за счет реальной деятельности компании, а из средств новых вкладчиков по классической схеме финансовой пирамиды.