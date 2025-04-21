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Унесло в море на три километра: в Крыму спасли мужчину на кайт-доске

В Крыму мужчину на кайт-доске унесло в море на три километра.

Источник: пресс-служба МЧС Крыма

В Ленинском районе Крыма мужчину на кайт-доске унесло в море на три километра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел в субботу, 19 апреля, в селе Нижнезаморское. В 13.27 поступила информация о том, что мужчину на кайт-доске унесло в открытое море. Это произошло из-за сильного ветра. Мужчина находился в трех километрах от берега.

На место прибыли спасатели. Они спасли мужчину.

«Кайтсерфера эвакуировали в лодку и доставили на берег», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что от медицинской помощи мужчина отказался.