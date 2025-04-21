В Уфе сотрудники ДПС нашли у водителя сумку с наркотиками.

Сотрудники ГАИ задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в Уфе. На улице Достоевского они остановили водителя на «Фольксваген Гольф» для проверки документов. Полицейские обратили внимание, что водитель и пассажир начали заметно нервничать, и решили досмотреть их. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.