Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе сотрудники ДПС нашли у водителя сумку с наркотиками

В Уфе сотрудники ДПС нашли у водителя сумку с наркотиками.

Источник: ГАИ Башкирии

Сотрудники ГАИ задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в Уфе. На улице Достоевского они остановили водителя на «Фольксваген Гольф» для проверки документов. Полицейские обратили внимание, что водитель и пассажир начали заметно нервничать, и решили досмотреть их. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

По данным ГАИ Уфы, на заднем сиденье машины стражи порядка обнаружили сумку, в которой лежали два полимерных пакета с веществом зеленого цвета. Исследование показало, что в пакете находилось более 12 грамм наркосодержащего растения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.