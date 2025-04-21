В Уфе 391 дом остался без света

В Уфе произошло аварийное отключение электроэнергии. Коммунальные неудобства коснулись жителей Ленинского района.
— Без света остался 391 дом частного сектора по улицам Инзерская, Короткая, Черный Яр, Зигазинская, Алатауская, Деревенская переправа, — уточнили в УГЗ Уфы.
Сейчас на месте аварии работают специалисты. Ситуация находится на контроле у управления.
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