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В Братске мужчину осудили на восемь лет за убийство соседа по общежитию

Подсудимый ударил хозяйственно-бытовым ножом своего знакомого в живот.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске вынесли приговор 60-летнему мужчине, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР по Иркутской области, в октябре 2024 подсудимый пришел в гости к соседу по общежитию, мужчины выпивали, однако внезапно разгорелась ссора.

— Подсудимый ударил хозяйственно-бытовым ножом своего знакомого в живот. После чего потерпевший, схватив второй нож, ранил нападавшего в грудь, — сообщают в ведомстве.

Все это видела соседка мужчины, которая и позвала на помощь. Подсудимому оказали медпомощь на месте, его знакомого госпитализировали. От проникающего колото-резанного ранения пострадавший скончался в городской больнице спустя 10 дней.

Подсудимый признал вину лишь частично, настаивал на своей версии случившегося. В апреле 2025 года он услышал приговор — восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что грабители фур из Тайшета ожидают суда в Красноярском крае.