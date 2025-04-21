В Братске мужчину осудили на восемь лет за убийство соседа по общежитию

В Братске вынесли приговор 60-летнему мужчине, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР по Иркутской области, в октябре 2024 подсудимый пришел в гости к соседу по общежитию, мужчины выпивали, однако внезапно разгорелась ссора.
— Подсудимый ударил хозяйственно-бытовым ножом своего знакомого в живот. После чего потерпевший, схватив второй нож, ранил нападавшего в грудь, — сообщают в ведомстве.
Все это видела соседка мужчины, которая и позвала на помощь. Подсудимому оказали медпомощь на месте, его знакомого госпитализировали. От проникающего колото-резанного ранения пострадавший скончался в городской больнице спустя 10 дней.
Подсудимый признал вину лишь частично, настаивал на своей версии случившегося. В апреле 2025 года он услышал приговор — восемь лет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что грабители фур из Тайшета ожидают суда в Красноярском крае.