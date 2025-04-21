В Братске мужчину осудили на восемь лет за убийство соседа по общежитию

В Братске вынесли приговор 60-летнему мужчине, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР по Иркутской области, в октябре 2024 подсудимый пришел в гости к соседу по общежитию, мужчины выпивали, однако внезапно разгорелась ссора.