В Самарской области ищут водителя, который сбил мужчину на самокате 21 апреля

Это произошло в понедельник утром на дороге из столицы губернии в Новокуйбышевск. Подробностями поделились представители регионального главка.
Полицейские уточнили: незнакомец на неизвестном авто сбил 66-летнего мужчину на двухколесном транспорте на 17-м километре дороги. Он ехал в сторону областного центра. После столкновения с машиной его госпитализировали.
«Очевидцы события могут обратиться по телефонам экстренных служб: 102, 02, либо лично посетить отдел Госавтоинспекции Волжского района по адресу: Самара, улица Красноармейская, дом 135», — добавили правоохранители.
На днях парень на «пятнадцатой» сбил 56-летнего пешехода в столице 63-го региона на улице Стара-Загора.
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