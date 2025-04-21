Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области ищут водителя, который сбил мужчину на самокате 21 апреля

Это произошло в понедельник утром на дороге из столицы губернии в Новокуйбышевск.

Источник: МК.RU Самара

Это произошло в понедельник утром на дороге из столицы губернии в Новокуйбышевск. Подробностями поделились представители регионального главка.

Полицейские уточнили: незнакомец на неизвестном авто сбил 66-летнего мужчину на двухколесном транспорте на 17-м километре дороги. Он ехал в сторону областного центра. После столкновения с машиной его госпитализировали.

«Очевидцы события могут обратиться по телефонам экстренных служб: 102, 02, либо лично посетить отдел Госавтоинспекции Волжского района по адресу: Самара, улица Красноармейская, дом 135», — добавили правоохранители.

На днях парень на «пятнадцатой» сбил 56-летнего пешехода в столице 63-го региона на улице Стара-Загора.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!