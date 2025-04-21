Водитель «Гранты» вылетел с дороги и опрокинулся в Самарской области 20 апреля

ДТП произошло в Похвистневском районе губернии в воскресенье вечером. Владельца отечественного авто отвезли в больницу, доложили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники местного учреждения получили сведения об аварии 20 апреля в 18:20. В селе Старопохвистнево водитель «Гранты» потерял управление, вылетел с проезжей части и опрокинулся. Его госпитализировали.
На месте происшествия, помимо медиков, работали полицейские и специалисты 102-й пожарно-спасательной части. Правоохранители организовали проверку, вторые стабилизировали легковушку и отключили аккумулятор.
Также в Самарской области ищут водителя, который сбил мужчину на самокате 21 апреля.
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