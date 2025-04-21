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В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр — РИА Новости. Кировский районный суд города Ростова-на-Дону арестовал двух мужчин, обвиняемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева, сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением Кировского районного суда… Лапину… и Коцюбинскому… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 мая включительно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранты были арестованы 19 апреля, они обвиняются в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также хулиганстве.

Частное домовладение Бикмаева на улице Туркестанской в Ростове-на-Дону пытались поджечь 15 апреля, никто не пострадал. Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности: 32-летний мужчина — за кражу, его 24-летний подельник — за сбыт наркотиков и кражу, сообщали в региональном главке МВД.