В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама

«Постановлением Кировского районного суда… Лапину… и Коцюбинскому… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 мая включительно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что фигуранты были арестованы 19 апреля, они обвиняются в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также хулиганстве.
Частное домовладение Бикмаева на улице Туркестанской в Ростове-на-Дону пытались поджечь 15 апреля, никто не пострадал. Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности: 32-летний мужчина — за кражу, его 24-летний подельник — за сбыт наркотиков и кражу, сообщали в региональном главке МВД.