В Ростове-на-Дону арестовали двух обвиняемых в попытке поджога дома имама

Частное домовладение Бикмаева на улице Туркестанской в Ростове-на-Дону пытались поджечь 15 апреля, никто не пострадал. Оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности: 32-летний мужчина — за кражу, его 24-летний подельник — за сбыт наркотиков и кражу, сообщали в региональном главке МВД.