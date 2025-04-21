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В Магнитогорске водитель «ГАЗели» при развороте снес мотоциклиста

Водитель мотоцикла получил травмы.

Источник: Госавтоинспекция Магнитогорска

В Магнитогорске 41-летний водитель за рулем машины ГАЗ 33023 выполнял разворот и сшиб 35-летнего мотоциклиста на Honda XL600V. В результате ДТП последний получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла днем 19 апреля. Обстоятельства инцидента госавтоинспекторы установили через три дня. Водитель «ГАЗели» ехал по улице Николая Шишка от Московской. В районе дома № 30 он не занял крайнее положение на дороге, начал разворачиваться и столкнулся с мотоциклистом, который ехал в попутном направлении в левой полосе.

Водителю мотоцикла назначили амбулаторное лечение. В отношении виновника ДТП составлены административные протоколы.