В Магнитогорске водитель «ГАЗели» при развороте снес мотоциклиста

В Магнитогорске 41-летний водитель за рулем машины ГАЗ 33023 выполнял разворот и сшиб 35-летнего мотоциклиста на Honda XL600V. В результате ДТП последний получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла днем 19 апреля. Обстоятельства инцидента госавтоинспекторы установили через три дня. Водитель «ГАЗели» ехал по улице Николая Шишка от Московской. В районе дома № 30 он не занял крайнее положение на дороге, начал разворачиваться и столкнулся с мотоциклистом, который ехал в попутном направлении в левой полосе.
Водителю мотоцикла назначили амбулаторное лечение. В отношении виновника ДТП составлены административные протоколы.