В Магнитогорске водитель «ГАЗели» при развороте снес мотоциклиста

Авария произошла днем 19 апреля. Обстоятельства инцидента госавтоинспекторы установили через три дня. Водитель «ГАЗели» ехал по улице Николая Шишка от Московской. В районе дома № 30 он не занял крайнее положение на дороге, начал разворачиваться и столкнулся с мотоциклистом, который ехал в попутном направлении в левой полосе.