Полицейский трагически погиб в Карагандинской области

Бекжан Толеуович посвятил более 30 лет своей жизни службе в органах внутренних дел, стоял на страже правопорядка и общественной безопасности, честно и преданно исполняя служебный долг. Свою карьеру он начал в 1992 году с должности милиционера патрульно-постовой службы в Каркаралинском районе Карагандинской области и прошёл путь до одной из ключевых руководящих должностей в городском управлении полиции.