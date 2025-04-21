Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейский трагически погиб в Карагандинской области

Скончался заместитель начальника УП Караганды полковник полиции Бекжан Кусаинов.

Источник: Baigenews

С прискорбием стало известно о скоропостижной смерти на 53-м году жизни заместителя начальника Управления полиции города Караганды — полковника полиции Кусаинова Бекжана Толеуовича, передаёт BaigeNews.kz.

Бекжан Толеуович посвятил более 30 лет своей жизни службе в органах внутренних дел, стоял на страже правопорядка и общественной безопасности, честно и преданно исполняя служебный долг. Свою карьеру он начал в 1992 году с должности милиционера патрульно-постовой службы в Каркаралинском районе Карагандинской области и прошёл путь до одной из ключевых руководящих должностей в городском управлении полиции.

Коллеги вспоминают его как высокопрофессионального, принципиального, порядочного и уважаемого человека, верного службе и присяге, искреннего и отзывчивого офицера.

Руководство Департамента полиции Карагандинской области, совет ветеранов органов внутренних дел и весь личный состав выразили искренние соболезнования родным и близким покойного.

«Светлая память о Бекжане Толеуовиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.

По некоторым данным, он не справился с управлением на трассе Караганда — Аягоз.