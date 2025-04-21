В Челябинской области растет число ландшафтных пожаров

Количество пожаров возрастает. Если неделей ранее их произошло 135, то сейчас уже за семь дней — 310. Кроме того, на этот раз увеличилась и площадь — за прошлую неделю огонь охватил 269 гектаров, в то время как неделей ранее — 76.