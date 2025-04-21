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В Челябинской области растет число ландшафтных пожаров

За прошедшую неделю в регионе зафиксировали 310 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Источник: Freepik

Количество пожаров возрастает. Если неделей ранее их произошло 135, то сейчас уже за семь дней — 310. Кроме того, на этот раз увеличилась и площадь — за прошлую неделю огонь охватил 269 гектаров, в то время как неделей ранее — 76.

В региональном управлении МЧС также отметили, что во время рейдов специалисты патрульно-контрольных групп составили 23 протокола за правонарушения и вынесли 269 определений о возбуждении административного расследования. Нарушителям придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.