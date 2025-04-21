В Минске милиция задержала пассажирку после информации от таксиста

В сообщении говорится, что 21-летняя минчанка два года назад попробовала наркотики и время от времени их употребляла. В один из дней она купила в теневом интернет-магазине опасный психотроп. После оплаты ей были высланы координаты тайника, который располагался в Масюковщине. Жительница Минска в указанный район поехала на такси.