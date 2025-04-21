В Минске милиция задержала пассажирку после информации от таксиста. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района, пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что 21-летняя минчанка два года назад попробовала наркотики и время от времени их употребляла. В один из дней она купила в теневом интернет-магазине опасный психотроп. После оплаты ей были высланы координаты тайника, который располагался в Масюковщине. Жительница Минска в указанный район поехала на такси.
Забрав закладку, минчанка заметила подъехавший автомобиль милиции. Она испугалась и выбросила сверток на тротуар. Женщину задержали. Выяснилось, что про подозрительную пассажирку сообщил таксист, которые ее подвозил.
Сказано, что в мобильном телефоне задержанной сохранилась переписка с наркомаркетом. Кроме того, сотрудники милиции нашли выброшенный ею сверток, в котором было 0,44 грамма опасного психотропа. Говорится, что на момент задержания минчанка была под воздействием запрещенных веществ. В отношении нее завели уголовное дело.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что девушка работает кассиром. Ей было предъявлено обвинение в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропных веществ, то есть в совершении преступления по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. Задержанная признала свою вину.