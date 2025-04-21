Жительница Златоуста перевела брачному аферисту более 2 млн рублей

По данным полиции, 61-летняя женщина начала переписку с «женихом из Европы» еще осенью 2023 года.
«Он мастерски делал комплименты, признавался в любви и обещал руку и сердце. А в процессе общения периодически выманивал деньги под различными предлогами: подарок от будущей мачехи на День рождения его детям, совместный отпуск, авиабилеты, страхование жизни жениха, бронирование гостиницы», — говорят в региональном Главке МВД.
В результате влюбленная и очарованная горожанка перевела «жениху» более 2 млн рублей, из которых большая часть — кредитные.
«Женщина поняла, что попалась на уловку злоумышленника, когда “швейцарец” пообещал прилететь в Россию, но в аэропорту “невеста” безуспешно пыталась его найти в течение двух дней», — отмечают в полиции.
Полицейские призывают быть бдительными при общении с незнакомцами в социальных сетях.