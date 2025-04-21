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Жительница Златоуста перевела брачному аферисту более 2 млн рублей

Жительница Златоуста (Челябинская область) перевела брачному аферисту более 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

По данным полиции, 61-летняя женщина начала переписку с «женихом из Европы» еще осенью 2023 года.

«Он мастерски делал комплименты, признавался в любви и обещал руку и сердце. А в процессе общения периодически выманивал деньги под различными предлогами: подарок от будущей мачехи на День рождения его детям, совместный отпуск, авиабилеты, страхование жизни жениха, бронирование гостиницы», — говорят в региональном Главке МВД.

В результате влюбленная и очарованная горожанка перевела «жениху» более 2 млн рублей, из которых большая часть — кредитные.

«Женщина поняла, что попалась на уловку злоумышленника, когда “швейцарец” пообещал прилететь в Россию, но в аэропорту “невеста” безуспешно пыталась его найти в течение двух дней», — отмечают в полиции.

Полицейские призывают быть бдительными при общении с незнакомцами в социальных сетях.