Жительница Златоуста перевела брачному аферисту более 2 млн рублей

«Он мастерски делал комплименты, признавался в любви и обещал руку и сердце. А в процессе общения периодически выманивал деньги под различными предлогами: подарок от будущей мачехи на День рождения его детям, совместный отпуск, авиабилеты, страхование жизни жениха, бронирование гостиницы», — говорят в региональном Главке МВД.