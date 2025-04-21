Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чериковском районе при пожаре сухой травы погиб пенсионер

21 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чериковском районе при пожаре сухой травы погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: Могилевское областное управление МЧС

Сообщение о пожаре сухой растительности в д. Вербеж поступило в службу МЧС 20 апреля в 18.49. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова, где на открытой местности протяженностью 10 кв.м горела трава. На сгоревшем участке без признаков жизни был обнаружен 70-летний местный житель.

Соседи пояснили, что он с утра находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, трава могла загореться из-за неосторожности при курении погибшего.

За сутки в регионе подразделения МЧС совершили 44 выезда, в том числе 22 — на тушение сухой растительности. Работниками лесного хозяйства ликвидированы 4 лесных пожара.