В Чериковском районе при пожаре сухой травы погиб пенсионер

Сообщение о пожаре сухой растительности в д. Вербеж поступило в службу МЧС 20 апреля в 18.49. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова, где на открытой местности протяженностью 10 кв.м горела трава. На сгоревшем участке без признаков жизни был обнаружен 70-летний местный житель.