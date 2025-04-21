В Чериковском районе при пожаре сухой травы погиб пенсионер

Сообщение о пожаре сухой растительности в д. Вербеж поступило в службу МЧС 20 апреля в 18.49. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова, где на открытой местности протяженностью 10 кв.м горела трава. На сгоревшем участке без признаков жизни был обнаружен 70-летний местный житель.
Соседи пояснили, что он с утра находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, трава могла загореться из-за неосторожности при курении погибшего.
За сутки в регионе подразделения МЧС совершили 44 выезда, в том числе 22 — на тушение сухой растительности. Работниками лесного хозяйства ликвидированы 4 лесных пожара.