Белоруса задержали в аэропорту Стамбула за попытку контрабанды

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Полиция задержала в аэропорту Стамбула граждан Беларуси и России за попытку ввоза в страну контрабандной продукции, сообщило местное агентство IHA.
Россиянин и белорус прибыли в Стамбул рейсом из Москвы. Поведение мужчин в терминале показались сотрудникам таможни подозрительным, в результате был проведен обыск их багажа и личный досмотр.
«У задержанных было изъято 10 новых смартфонов последних моделей различных марок, семь камер и фотоаппаратов, 12 килограмм расфасованного табака для кальяна, 200 пачек сигарет, 60 пачек сигаретных фильтров и столько же электронных сигарет», — говорится с публикации издания.
Также пассажиры пытались провезти с собой 21 пару спортивной обуви известных брендов, 16 женских сумочек, 12 норковых шуб и шесть норковых шарфов.
Граждане были задержаны за попытку контрабанды, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.