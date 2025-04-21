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Белоруса задержали в аэропорту Стамбула за попытку контрабанды

Поведение пассажиров, прибывших из Москвы, показалось сотрудникам таможни подозрительным, и их пригласили на досмотр багажа и личных вещей.

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Полиция задержала в аэропорту Стамбула граждан Беларуси и России за попытку ввоза в страну контрабандной продукции, сообщило местное агентство IHA.

Россиянин и белорус прибыли в Стамбул рейсом из Москвы. Поведение мужчин в терминале показались сотрудникам таможни подозрительным, в результате был проведен обыск их багажа и личный досмотр.

«У задержанных было изъято 10 новых смартфонов последних моделей различных марок, семь камер и фотоаппаратов, 12 килограмм расфасованного табака для кальяна, 200 пачек сигарет, 60 пачек сигаретных фильтров и столько же электронных сигарет», — говорится с публикации издания.

Также пассажиры пытались провезти с собой 21 пару спортивной обуви известных брендов, 16 женских сумочек, 12 норковых шуб и шесть норковых шарфов.

Граждане были задержаны за попытку контрабанды, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.