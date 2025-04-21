На трех участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута

«21 апреля новые выбросы мазута обнаружили на трех участках побережья Анапы команды Выселковского, Мостовского и Новокубанского районов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что выбросы нефтепродуктов найдены на участке пляжа отеля «Пляжный поселок», а также на двух участках в селе Витязево — на пляже около детского лагеря «Приморский» и в районе базы отдыха «Одиссея».
После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там убирали песок, загрязненный мазутом. Основные работы по уборке пляжей были завершены, однако в регионе фиксируют повторные выбросы на ряде участков.