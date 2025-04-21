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На трех участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Новые выбросы мазута обнаружили в понедельник на трех участках побережья Анапы. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«21 апреля новые выбросы мазута обнаружили на трех участках побережья Анапы команды Выселковского, Мостовского и Новокубанского районов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выбросы нефтепродуктов найдены на участке пляжа отеля «Пляжный поселок», а также на двух участках в селе Витязево — на пляже около детского лагеря «Приморский» и в районе базы отдыха «Одиссея».

После ЧП с танкерами побережье Кубани разделили на 41 участок, там убирали песок, загрязненный мазутом. Основные работы по уборке пляжей были завершены, однако в регионе фиксируют повторные выбросы на ряде участков.