Названа причина воя сирен оповещения в Октябрьском округе Омска

Сирена в Октябрьском округе Омска вызвала настоящий переполох среди омичей. Многие горожане не спали всю ночь из-за нескольких срабатываний системы оповещения. Как рассказали в мэрии Омска, виной воя сирен стал технический сбой.
Как стало известно изданию «Город55», причиной ночного инцидента стал технологический сбой на Заводе сборного железобетона № 6, расположенном на 1-й Железнодорожной улице. При этом, некорректная работа системы была вызвана неблагоприятными погодными условиями. Сейчас оборудование проходит проверку.
Жители улиц Рабочих, Берко Цемента и Телевизионки в первый раз услышали вой сирен в 22:59. Как раз неподалеку тех районов Омска, откуда поступали тревожные звонки омичей. Сирены сопровождались вспышками света. В министерстве региональной безопасности Омской области уточнили, что никаких проверок систем в этот момент не проводилось.