Названа причина воя сирен оповещения в Октябрьском округе Омска

Жители улиц Рабочих, Берко Цемента и Телевизионки в первый раз услышали вой сирен в 22:59. Как раз неподалеку тех районов Омска, откуда поступали тревожные звонки омичей. Сирены сопровождались вспышками света. В министерстве региональной безопасности Омской области уточнили, что никаких проверок систем в этот момент не проводилось.