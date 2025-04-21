Главу района в Орловской области будут судить за превышение полномочий

Козин был задержан в апреле 2024 года за превышение должностных полномочий при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», когда выявились нарушения в рамках контракта между администрацией Дмитровского района и подрядчиком ООО «КВАРТА — Л» на благоустройство бульвара и площади перед храмом Дмитрия Солунского в городе Дмитровске.
«Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Дмитровского района Сергея Козина и первого заместителя главы районной администрации Сергея Котова. Они обвиняются по пунктам “в”, “г”, “е” части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении прокуратуры.
По данным СУСК и прокуратуры, подрядчик, а также субподрядчик ООО «Стройлогистика» похитили денежные средства местной администрации, поставив детское игровое оборудование и спортивные комплексы по завышенной стоимости и хуже по качеству, чем предусмотрено в контракте. Козин и его заместитель, действуя по сговору, подписали акт приемки с недостоверными сведениями по качеству и объемам и с завышенной стоимостью работ.
«В результате бюджету муниципального образования причинен ущерб в размере более 4,7 миллиона рублей… Уголовное дело направлено в Дмитровский районный суд Орловской области для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном органе.
Как уточнили в СУСК, обвиняемые не признали вину, следователем на их имущество наложен арест. В прокуратуре добавили, что ранее в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей подрядной и субподрядной организаций, обвиняемых по части 4 статьи 159 УК (мошенничество).