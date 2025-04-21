Главу района в Орловской области будут судить за превышение полномочий

По данным СУСК и прокуратуры, подрядчик, а также субподрядчик ООО «Стройлогистика» похитили денежные средства местной администрации, поставив детское игровое оборудование и спортивные комплексы по завышенной стоимости и хуже по качеству, чем предусмотрено в контракте. Козин и его заместитель, действуя по сговору, подписали акт приемки с недостоверными сведениями по качеству и объемам и с завышенной стоимостью работ.