В Ставрополе 15 членов преступной группы осудили за взятки

«Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 15 участников преступного сообщества, работавших и обучавшихся в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в зависимости от роли и степени участия Сергей Крапивин, Андрей Власов, Данил Гуров, Алим Отаров, Иван Мармута, Сергей Рожков, Людмила Медведицкова, Евгений Апряткин, Александр Власенко, Александр Леонов, Ирина Клушина, Николай Куксов, Иван Батраков, Алексей Фролов и Евгений Витенко были признаны виновными по чч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств).
Как было установлено в суде, замначальника факультета заочного обучения Крапивин в 2015 году создал и возглавил организованное преступное сообщество из числа заведующих кафедрами и слушателей. Все они систематически получали взятки от студентов за гарантированный допуск к промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обеспечение их успешной сдачи независимо от показанных в период экзаменов знаний. За несколько лет существования преступного сообщества его участники получили свыше 5,8 миллиона рублей.
Кроме того, Апряткин незаконно приобрел и хранил по месту жительства боевые патроны и взрывное устройство, отмечается в релизе.
«Всем подсудимым в соответствии с позицией государственного обвинения назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 лет 9 месяцев до 18 лет, со штрафом от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, с лишением специальных званий и запретом на осуществление отдельных видов деятельности. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов», — говорится в сообщении.