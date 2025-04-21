В Ставрополе 15 членов преступной группы осудили за взятки

Как было установлено в суде, замначальника факультета заочного обучения Крапивин в 2015 году создал и возглавил организованное преступное сообщество из числа заведующих кафедрами и слушателей. Все они систематически получали взятки от студентов за гарантированный допуск к промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обеспечение их успешной сдачи независимо от показанных в период экзаменов знаний. За несколько лет существования преступного сообщества его участники получили свыше 5,8 миллиона рублей.